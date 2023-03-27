СК возбудил дело из-за задыхающегося ребенка, которого высадили из скорой В Видном возбуждено уголовное дело после того, как фельдшер высадил из скорой ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как фельдшер высадил из машины частной скорой помощи задыхающегося ребенка в Видном. По версии следствия, врач потребовал у отца мальчика деньги, а потом попросил выйти из автомобиля, не получив всю сумму.

По данным следствия, 11 марта 2023 года мужчина обратился в частную медицинскую организацию с целью организации перевозки его малолетнего сына, находившегося в больнице с диагнозом «двусторонняя пневмония», из одного медицинского учреждения в другое. Сотрудник скорой помощи частной медицинской организации, потребовав оплату и не получив оговоренную им сумму в полном объеме, попросил родителя и ребенка выйти из автомобиля, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала SHOT, ранее из-за действий фельдшера погибла 23-летняя роженица с младенцем, после чего он ушел из медицины, но вернулся и вскоре избил коллегу-врача.

Ранее отец больного ребенка рассказал, что за транспортировку из Видного в Москву фельдшер потребовал 100 тысяч рублей. Мужчина созвонился с диспетчером и договорился, что сначала переведет 30 тысяч рублей, но когда фельдшер увидел эту сумму, то закатил истерику.

Отцу пришлось вызвать другую частную скорую, ребенка успели доставить в больницу.