SHOT: задыхающегося ребенка высадили из частной скорой в Подмосковье

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Московской области мать с задыхающимся ребенком высадили на улице из частной скорой, сообщил Telegram-канал SHOT. Отец рассказал, что за транспортировку из Видного в Москву фельдшер потребовал 100 тысяч рублей. Мужчина созвонился с диспетчером и договорился, что сначала переведет 30 тысяч рублей, но когда фельдшер увидел эту сумму, то закатил истерику.

[Фельдшер] видит, что получено 30 тысяч. На полпути, не доезжая, он останавливается, оборачивается к супруге и говорит: «70 тысяч рублей или доплачиваешь, или едем обратно». <...> Я не понимаю, зачем такие врачи? Получается, если денег нет, значит он умереть должен? — рассказал отец ребенка.

Мужчине пришлось вызвать другую частную скорую. Ребенка успели доставить в больницу, сейчас он восстанавливается.

Отец рассказал, что двустороннюю пневмонию у его сына диагностировали в начале марта, мальчик попал в реанимацию. В местной больнице, как утверждает мужчина, им помочь не могли. По его словам, состояние ребенка ухудшилось настолько, что он мог дышать только в кислородной маске.

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