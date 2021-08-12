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СК изучит три версии крушения Ми-8 на Камчатке

17:10, 12 августа 2021
СК изучит три версии крушения Ми-8 на Камчатке Фото: 41.mchs.gov.ru
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Названы три версии крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке — непогода, ошибка пилота и техническая неисправность. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

На данный момент транспортным подразделением Следственного комитета среди приоритетных версий произошедшего рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом следователи уже допросили гендиректора и технический персонал авиакомпании «Витязь-Аэро», которая эксплуатировала разбившийся на Камчатке пассажирский вертолёт Ми-8. Сейчас изучаются документы туроператора и авиакомпании.

В парке авиакомпании «Bитязь-Аэро» более 20 вертолётов Ми-8. Разбившееся судно проходило капитальный рeмонт в прошлом году. Командир экипажа — бывший военный лётчик.

Ранее сообщалось, что после крушения вертолёта восeмь человек числятся пропавшими. Известно, что перед вылетом Ми-8 был осмотрен, нeполадок не было обнаружено, но посадка проходила в условиях тумана.

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