https://static.news.ru/photo/03d1af98-2306-11ea-a472-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Обещанная синоптиками «розовая зима» фиксируется в столице с первых чисел декабря. За все 20 дней месяца среднесуточная температура воздуха не опускалась ниже среднемноголетних значений, а наоборот, существенно превышала их.

По данным метеорологов, в первую декаду превышение составляло от 0 до 8 единиц, в последующие дни — 5–8 градусов.

Также декабрь значительно отстаёт по количеству выпавших осадков — при норме в 52 мм выпало лишь 16 мм.

При всем этом снежный покров и не думал задерживаться на территории столицы больше суток. А ведь по статистике к 20 декабря высота снега должна достигать здесь 15 см. Но чем дальше в декабрь, тем теплее, — сообщает портал «Метеоновости».

Синоптики отмечают, что 20 декабря может также занять место среди лидеров, превысив норму, которая для этого дня составляет плюс 6,5 градуса.

Как писал NEWS.ru, ранее член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов заявил, что тарантулы и другие членистоногие из южных регионов России могут вскоре появиться в Москве из-за глобального потепления.