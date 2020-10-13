Синоптики рассказали о погоде на октябрь в европейской части России

Глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что в октябре в европейской части России ожидается погода, не выходящая за пределы климатической нормы, а в ноябре погода может оказаться неожиданной.
Глава Росгидромета дал «Парламентской газете»
В европейской части нашей страны в октябре погода будет в пределах климатической нормы, в ноябре — чуть теплее её, — сказал глава Росгидромета.
По словам Шумакова, точность прогнозов Росгидромета уже достигла 97%, хотя в 2010 году не превышала 92%. Он добавил, что Росгидромет не отстаёт от других стран в точности своих прогнозов, так как работает на той же программной и методологической основе, что и зарубежные коллеги.
Декабрь, по нашим прогнозам, будет снова в пределах нормы, — сказал также Шумаков.
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