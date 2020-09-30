Гидрометцентр: средняя температура в октябре будет превышать норму

https://static.news.ru/photo/e26ea5c2-03ab-11eb-88df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории России в течение октября средняя температура воздуха будет превышать норму на один градус. Об этом сообщили представители Гидрометцентра РФ.

Синоптики предупредили, что среднее количество ожидаемых осадков будет примерно равно среднему многолетнему количеству. В Карелии, Мурманской области, в северной части Архангельской области и на западе НАО их ожидается больше нормы, а в Оренбургской области и в восточной части Башкирии — меньше.

На юге УФО, в Омской и Новосибирской областях, на западе Алтайского края, в Иркутской области и Бурятии, на севере Якутии и в Чукотском автономном округе ожидаемое количество осадков будет меньше нормы, а в Амурской области, на севере Хабаровского края и востоке Камчатского края — больше, — цитирует РИА Новости Гидрометцентр.

На подавляющей территории азиатской части страны температура воздуха в среднем будет также превышать норму на один или два градуса. Примерно норме будут соответствовать ожидаемые показатели в Туруханском районе Красноярского края, на западе Якутии, в Бурятии, на юге СФО и в Забайкальском крае.

Как ранее писал NEWS.ru, существенное похолодание придёт в Москву в середине октября. Погода ухудшится примерно в середине месяца. Об этом заявила ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Эксперт заявила, что следующая неделя порадует гостей и жителей столицы прощальным теплом бабьего лета. До конца первой декады октября температурный режим прогнозируется выше средних многолетних значений, но затем погода ухудшится.