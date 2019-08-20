https://static.news.ru/photo/e573fdc8-a9c3-11e9-b66c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал жителей московского региона не надеяться на продолжение лета.

По его словам, период жаркой погоды в Москве не превысит трёх дней и даже не может считаться волной тепла.

Волна тепла — это ситуация, когда температура превышает норму на пять градусов и более, и продолжительность такого периода более пяти дней, — сказал синоптик в беседе с РИА Новости.

В среду, 21 августа, днём воздух в столичном регионе прогреется до плюс 30 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду. В утренние часы возможен туман.

При этом уже в пятницу, 23 августа, в столичном регионе станет холодать. Днём столбики термометров поднимутся не выше плюс 18–23 градусов. В выходные ожидается лишь 17 градуса тепла. Кроме того, вновь пойдут дожди.

Ранее News.ru писал о том, что жаркая погода пришла в Москву в связи с «отрогом» высокого давления, который обеспечивает приток тёплых воздушных масс. По сути, это классическое «бабье лето», если бы такое произошло в сентябре.