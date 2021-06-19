Синоптик спрогнозировал температурный рекорд 22 июня в Москве

https://static.news.ru/photo/b75c25ba-d233-11eb-8b3c-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил об ожидаемом температурном рекорде 22 июня в Москве. По его словам, рекордное значение температуры в столице 21 июня было в 1910 году и составило 34,7 градуса, пишет РИА Новости.

Это самое высокое дневное значение температуры в июне в столице.

22 июня рекорд 31,8 градуса был установлен в революционном 1917 году. 23 июня — 33,6 градуса в 1948 году, — рассказал Вильфанд.

По словам синоптика, в этом году вероятность рекордных значений в этом году 22 июня очень высока. Так, 20 июня температура воздуха поднялась до 31 градуса в воскресенье. Она не дотянула до рекорда 1956 года всего 0,1 градуса.

Как сообщалось ранее, предстоящая неделя будет в европейской части России по-африкански знойной и засушливой. Кроме того, ожидается целая серия температурных рекордов.