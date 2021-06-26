Вильфанд сообщил об аномально тёплом начале июля

На территории России июль начнётся с аномально тёплой погоды. Особенно это будет заметно в Якутии, на Урале и в Поволжье. Такой информацией с журналистами поделился научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Его слова передаёт ТАСС.

Вильфанд отметил, что температура выше нормы ожидается практически по всей России. Однако на территории указанных регионов будут находиться очаги максимального тепла. Эксперт подчеркнул , что в Поволжье и на Урале температура будет на семь-восемь градусов выше нормы в начале июля. В Якутии показатели превысят норму на четыре-шесть градусов.

Только в одном регионе РФ ожидается похолодание. Речь идёт о Краснодарском крае. В этом регионе 1 июля температура воздуха упадёт на один градус ниже нормы.

Ранее стало известно, что температура воздуха в Москве значительно понизится со вторника, 29 июня. В этот день ожидается от 24 до 29 градусов тепла, а на следующий день — не выше 26 градусов. Об рассказал Вильфанд.

По прогнозу синоптика, 29 июня в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура ночью составит от 19 до 21 градуса, по области — до 16. Максимальная температура днём — 24–29 градусов.