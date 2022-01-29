Синоптик предупредил об опасной погоде с мощными снегопадами в России

Циклон принесёт опасную погоду в Московскую, Брянскую, Орловскую, Ленинградскую, Псковскую, Калининградскую области, Краснодарский край и Крым. Он начнёт наступать с воскресенья, 30 января, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Ожидаются сильные осадки, ветер, метели и снегопады. В Краснодарском крае к этому добавятся ливневый дождь, гроза и большой подъём уровня рек, он станет самым тревожным регионом.

Циклон, который приближается к Москве, обусловит также опасные события в Калининградской области и на юге европейской части страны. В Калининградской области прогнозируется очень сильный ветер, достигающий 28 м/с, — рассказал Вильфанд.

В Краснодарском крае сложится самая тревожная остановка. По словам Вильфанда, там с 30 января до 1 февраля будет лить сильный дождь, ожидаются гроза, град, мокрый снег и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.

Сильный снег прогнозируется 30 января в Ленинградской и Псковской областях. В Крыму также ожидаются сильный дождь и мокрый снег. Мощные снегопады в ближайшие два дня накроют Московскую, Брянскую, Орловскую области. В Москве метель начнётся во второй половине дня в воскресенье, 30 января.

Если ещё утром снег и ветерок будут умеренные, то уже во второй половине дня они заметно усилятся. Порывы ветра будут достигать 17 м/с, так что начнутся метели. Снег продолжится и в понедельник, — добавил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что средняя температура в последний день января и начале февраля в Москве составит около трёх градусов мороза. Такая цифра климатически соответствует показателю марта.