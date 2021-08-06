Синоптик предсказал москвичам дожди с грозой

В пятницу, 6 августа, в Москве будет преобладать облачная погода с кратковременными дождями, местами возможна гроза. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, такая погода обусловлена прохождением через столичный регион тёплого атмосферного фронта.

Метеоролог отметил , что температура воздуха в Москве в течение дня составит 20–22 градуса тепла, а в области — 18–23 градуса. Ожидается юго-восточный ветер 4–9 метров в секунду, при грозе он будет порывистым. Атмосферное давление снизится до 744 миллиметров ртутного столба.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что в предстоящие выходные и в первой половине следующей недели ожидается последний всплеск мощного тепла этим летом. В столице воздух прогреется до плюс 25–30 градусов. К концу недели температура понизится до многолетней нормы.