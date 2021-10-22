Синоптик пообещал жителям Центральной России потепление до 12 градусов
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:28, 25 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что тёплые ветры с Атлантики приведут к росту температуры в центре Европейской России до 12 градусов. Такая температура окажется на три-четыре градуса выше нормы, пояснил учёный в беседе с РИА Новости.
Воздушные массы будут приходить с Атлантики. Они довольно тёплые, поэтому температура со среды будет семь-восемь градусов, в дальнейшем будет также теплеть на градус в день. Такая ситуация сохранится до субботы... Начиная с четверга, будут двузначные значения температуры, — отметил синоптик.
Он добавил, что тёплая погода установится в центре Европейской России.
Ранее NEWS.ru сообщал, что москвичей предупредили о резком изменении погоды. В столичный регион пришло похолодание. Холодный атмосферный фронт принесёт с собой осадки в виде дождя и мокрого снега, заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По её словам, ночная температура в городе будет не выше ноля градусов.