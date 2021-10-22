Синоптик пообещал жителям Центральной России потепление до 12 градусов

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Специальные камеры видеонаблюдения для распознавания потенциальных стрелков установят в районах нахождения школ в России. Такая мера связана с участившейся в последнее время стрельбой в учебных заведениях, пишет «Коммерсант».

На данный момент такая система проходит тестирование в Самаре, его проводит компания NtechLab. NtechLab готовит проект по защите школ от «колумбайнеров», — приводит издание слова директора по консалтингу Глеба Дьяконова....