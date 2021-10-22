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Синоптик пообещал жителям Центральной России потепление до 12 градусов

06:28, 25 октября 2021
Синоптик пообещал жителям Центральной России потепление до 12 градусов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что тёплые ветры с Атлантики приведут к росту температуры в центре Европейской России до 12 градусов. Такая температура окажется на три-четыре градуса выше нормы, пояснил учёный в беседе с РИА Новости.

Воздушные массы будут приходить с Атлантики. Они довольно тёплые, поэтому температура со среды будет семь-восемь градусов, в дальнейшем будет также теплеть на градус в день. Такая ситуация сохранится до субботы... Начиная с четверга, будут двузначные значения температуры, — отметил синоптик.

Он добавил, что тёплая погода установится в центре Европейской России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что москвичей предупредили о резком изменении погоды. В столичный регион пришло похолодание. Холодный атмосферный фронт принесёт с собой осадки в виде дождя и мокрого снега, заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По её словам, ночная температура в городе будет не выше ноля градусов.

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