В Москву придут похолодание и снег с дождём

Москвичей предупредили о резком изменении погоды. Начиная с 24 октября в столичный регион придёт похолодание. Холодный атмосферный фронт принесёт с собой осадки в виде дождя и мокрого снега, заявила NEWS.ru главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По её словам, ночная температура в городе будет не выше ноля градусов. В Московской области будет ещё холоднее — ночью не выше минус трёх. Дневная температура будут колебаться в диапазоне от ноля до плюс пяти градусов.

Дорога будет мокрой, будут лужицы, а учитывая то, что будет дальнейшее понижение температуры и они подмёрзнут, местами будут созданы условия для гололедицы. Поэтому рекомендую тем, кто собирается выезжать за пределы Москвы, но ещё не успел «переобуть» свой автомобиль, либо выбрать другой транспорт, либо сменить летнюю резину на зимнюю, — подчеркнула Позднякова.

Ранее метеорологи объявили 24 октября «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье по причине сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду.