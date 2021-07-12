Синоптики предупредили москвичей о порывистом ветре
Алексей Кожушкин
Алексей Кожушкин
07:42, 24 октября 2021
Читайте нас в Google Новости
Метеорологи объявили 24 октября «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Местами его порывы могут достигать 17 метров в секунду, следует из прогностической карты Гидрометцентра.
Жёлтый – погода потенциально опасна,— отмечается в сообщении.
Предупреждение будет действовать в столице и области до 18:00 мск воскресенья.
В Московском регионе днём температура будет 3–5 градусов выше нуля. Прогнозируются дождь и мокрый снег.
Ранее в центре Москвы был временно закрыт доступ на Красную площадь. Это было связано с сильным ветром и повреждением зубцов стены Кремля. Днём 22 октября ураган сорвал со стены строительные леса, которые потянули за собой зубец.