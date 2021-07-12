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Синоптики предупредили москвичей о порывистом ветре

07:42, 24 октября 2021
Синоптики предупредили москвичей о порывистом ветре
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Метеорологи объявили 24 октября «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Местами его порывы могут достигать 17 метров в секунду, следует из прогностической карты Гидрометцентра.

Жёлтый – погода потенциально опасна, отмечается в сообщении.

Предупреждение будет действовать в столице и области до 18:00 мск воскресенья.

В Московском регионе днём температура будет 3–5 градусов выше нуля. Прогнозируются дождь и мокрый снег. 

Ранее в центре Москвы был временно закрыт доступ на Красную площадь. Это было связано с сильным ветром и повреждением зубцов стены Кремля. Днём 22 октября ураган сорвал со стены строительные леса, которые потянули за собой зубец.

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