Синоптики предупредили москвичей о порывистом ветре

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил международно-правовому управлению во взаимодействии с МИД РФ изучить основания отказа в выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова, находящегося в Черногории, и представить доклад. Об этом сообщается на сайте ведомства. В СКР отметили, что международный розыск предпринимателя не отменён.

Исмаилов является фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статьям об убийстве, незаконном обороте оружия и похищении человека. По версии следствия, он вместе со своими братьями организовал убийство двоих предпринимателей в 2016...