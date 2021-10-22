Вход на Красную площадь закрыли из-за сильного ветра

В центре Москвы временно закрыт доступ на Красную площадь, это связано с сильным ветром и повреждением зубцов стены Кремля, передаёт MK.RU со ссылкой на источник. Днём 22 октября ураган сорвал со стены строительные леса, которые потянули за собой зубец.

В настоящее время доступа на Красную площадь нет, — сказал собеседник издания.

Утром 22 октября ГУ МЧС предупредило о сильном ветре до 20 метров в секунду. Порыв сдул реставрационные леса со стены Кремля и повредил несколько зубцов. По данным ФСО, пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщили в Центре погоды «Фобос», в пятницу днём в Москве зафиксировано падение температуры воздуха на семь градусов всего за полчаса. Снижение произошло с плюс 14 до плюс 7 градусов по Цельсию.

Из-за сильного ветра в ряде российских регионов произошло массовое отключение электричества. Пострадали жители Северо-Западного федерального округа, а именно Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.