Температура в Москве упала вдвое за полчаса

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве температура воздуха упала в два раза всего за полчаса. Так, вместо 14 градусов тепла столбики термометров начали показывать уже плюс 7. Об этом пишет РИА Новости.

Температура в Москве «рухнула» в два раза за полчаса — с 14 до 7 градусов, — сказал синоптик.

Ранее синоптики сообщали о погодной лихорадке в Москве. По данным Центра погоды «Фобос», в начале недели в столице отмечалась температура до плюс шести градусов, а с четверга началось резкое потепление. В ведомстве отметили, что в выходные воздух прогреется до плюс 14 градусов. Потепление будет сопровождаться резкими перепадами атмосферного давления и дождями.

22 октября в Москве фиксируется сильный ветер. Порывом сорвало один из зубцов Кремлёвской стены. Ураган «сдул» реставрационные леса, которые и «потянули» за собой зубец.