Ураган в Москве «сдул» один из зубцов Кремлёвской стены

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За последние 10 лет уровень террористической угрозы в стране сильно упал. Тем не менее силовики продолжают проводить профилактические меры, в том числе совместно с зарубежными странами, по предотвращению терактов, рассказал президент союза «Офицеры группы «Альфа», полковник ФСБ в отставке Алексей Филатов в беседе с «Радио 1».

10 лет назад в стране происходило около 200–300 террористических актов. Они случались почти каждый день. А в последние годы в стране единицы произошедших терактов, один — три. И около 50–60...