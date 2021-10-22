Ураган в Москве «сдул» один из зубцов Кремлёвской стены

Сильный ветер на территории Московского Кремля сорвал один из зубцов Кремлёвской стены. Ураган
Авторы канала рекомендовали москвичам не выходить на улицу из-за сильного ветра.
Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос » Евгений Тишковец сообщил, что в столице ожидается погодная лихорадка. В первые дни недели отмечалась температура до плюс шести градусов, тогда как с четверга началось резкое потепление. По его оценке, температура в выходные составит до плюс 14 градусов. Потепление будет сопровождаться резкими перепадами атмосферного давления и дождями.