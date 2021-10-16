Тишковец предупредил москвичей о погодной лихорадке

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос » Евгений Тишковец сообщил, что на грядущей неделе в столице ожидается погодная лихорадка. В первые дни будет до плюс 6, ночью заморозки, а с четверга начнёт резко теплеть, и к выходным будет до плюс 14. Об этом пишет РИА Новости.

В предстоящую неделю погоду в Центральной России станет буквально лихорадить, а в считанные дни природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад, — сказал специалист.

В понедельник температура опустится до плюс 4-9 градусов, а после уйдёт совсем в холод — уже во вторник ночью столбики термометра опустятся до минус одного градуса. После полудня — уже не выше плюс 6. При этом будет небольшой дождь, а в некоторых районах даже выпадет первый снег. В ночь на среду возможна лёгкая гололедица.

Среда будет самыми холодными сутками на неделе. А дальше начнётся температурный разворот, — добавил синоптик.

Так в конце недели можно будет ожидать до 14 градусов тепла. Правда, такое потепление будет сопровождаться резкими перепадами атмосферного давления и дождями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни мощный циклон станет причиной опасной непогоды с сильными осадками, ветром и ураганами в Хабаровском и Приморском краях, на Сахалине, Камчатке и Курильских островах.