В регионах России произошли массовые отключения электричества

Массовые отключения электроэнергии зафиксированы в трёх регионах Северо-Западного федерального округа. Об этом заявил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак, видео опубликовано в Telegram-канале ведомства. Он отметил, что энергетики ЦФО, СЗФО и УРФО переведены в повышенный режим готовности из-за неблагоприятных погодных условий.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями, фиксирующимися в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, наблюдаются массовые ограничения энергоснабжения у потребителей. Более шести тысяч человек на текущий момент остаются без энергоснабжения, — сказал Грабчак.

Он добавил, что в пострадавших от непогоды регионах проходят аварийно-восстановительные работы с участием 317 человек и 97 единиц спецтехники. По словам замминистра, неблагоприятные погодные явления прослеживаются в Тверской, Калининградской, Челябинской и Свердловской областях. Там также возможны отключения электричества.

В связи с погодными условиями энергетики Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов переведены в режим повышенной готовности.

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