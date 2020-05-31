Синоптик назвал регионы, которые ожидает жаркий июнь

https://static.news.ru/photo/067b6e3a-a3c8-11ea-be1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Knyazev/Global Look Press

Июнь в России ожидается неоднородным. В большинстве российских регионов температура будет около нормы, однако некоторые субъекты станут «очагами жары». Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд,

Очаг жаркой погоды в июне — это Западная Сибирь и северная половина Красноярского края, фактически до границы с Якутией, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

По его словам, более высокая температура, нежели обычно, установится в первый месяц лета и на Чукотке. Синоптик пояснил, что в целом характерная для этого времени погода ожидается в Новосибирской, Омской, Кемеровской области и Тыве.

В некоторых регионах РФ в июне осадков будет больше обычного. В частности, это касается Калининградской области, Крыма и Краснодарского края. Много дождей ожидается и на Таймыре и Тихоокеанском побережье страны, прогнозирует Вильфанд. При этом метеоролог отметил, юг Восточной Сибири и Дальний Восток будут, напротив, страдать от недостатка влаги.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние два дня в Москве выпало более 140% месячной нормы осадков, что является уникальным случаем. По словам Вильфанда, майские дожди побили все рекорды в столичном регионе.