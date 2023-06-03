Симоньян: при ядерном ударе воевать будут динозавры через миллионы лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный редактор RT Маргарита Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в эфире НТВ, что война между Россией и НАТО продлится 15 минут, после чего воевать будут уже динозавры через миллионы лет, когда начнет восстанавливаться жизнь. Таким образом журналистка прокомментировала предложение присоединить Харьков и Харьковскую область к РФ.

Если они не готовы на мир, <...> тогда нам надо идти до Польши. И пусть тогда поляки обстреливают наш Львов, а это уже casus belli для объявление войны НАТО с Россией, на что никто не пойдет, потому что война НАТО с Россией будет длиться примерно 15 минут. После этого воевать будут уже динозавры через миллионы лет, — сказала Симоньян.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что решением проблемы обстрелов региона стало бы присоединение Харькова и Харьковской области. Губернатор сказал, что верит в такое решение.

Позднее в Госдуме поддержали идею. Вместе с тем заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что это не единственный способ решения вопроса и необходимо максимально обезопасить приграничные территории от ВСУ. По его словам, сейчас крайне важно отодвинуть ВСУ от границы РФ, максимально обезопасив районы.