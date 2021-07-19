Сбившей детей в Москве студентке ужесточили обвинение

Следствие попросило суд арестовать студентку Валерию Башкирову, которая сбила троих детей на западе Москвы. Девушке предъявили обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом городская прокуратура сообщила в своём Telegram-канале.

Такое решение было принято по требованию прокуратуры. До этого Башкирову обвиняли по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть одного человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), так как на момент предъявления обвинения было известно только об одном погибшем ребёнке.

Перед Тверским районным судом возбуждено ходатайство об изменении в отношении неё меры пресечения на заключение под стражу, — говорится в сообщении.

Авария произошла в Солнцево 16 июля. Башкирова сбила на пешеходном переходе мальчиков четырёх и пяти лет, младенца в коляске, их маму и бабушку. В момент аварии девушка даже не сбросила скорость. По её словам, она не заметила людей, поскольку «сидела в телефоне». Двое старших детей скончались от полученных травм, четырёхмесячная девочка выжила, её уже выписали из больницы.

Башкирову отправили под домашний арест. Прокуратура потребовала заключить её под стражу. Решение суда о мере пресечения также собирался обжаловать депутат Госдумы Александр Хинштейн.