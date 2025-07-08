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08 июля 2025 в 11:46

Стали известны итоги встречи и. о. главы Минтранса с думскими фракциями

Депутат Москвичев: кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса поддержали в ГД

Андрей Никитин Андрей Никитин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Все пять фракций в Госдуме поддержали кандидатуру и. о. министра транспорта России Никитина на пост главы ведомства, сообщил председатель комитета палаты по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев в беседе с ТАСС. Таким образом, политик заручился поддержкой «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России — За правду».

Вчера [на заседаниях с участием Никитина] все пять фракций поддержали. Комитет проголосовал единогласно, там тоже были все фракции, — заявил Москвичев.

Ранее стало известно, что заместитель министра транспорта России Андрей Никитин 7 июля был назначен исполняющим обязанности главы ведомства. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. До этого глава государства снял с должности экс-руководителя Минтранса Романа Старовойта.

Позже Следственный комитет России подтвердил, что снятый с должности Старовойт был найден мертвым в Одинцовском городском округе. Следственные органы ведут расследование случившегося и рассматривают в качестве основной версии гибели самоубийство.

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