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08 июля 2025 в 12:06

В МГУ объяснили, зачем Трампу нужен союз с Россией

Политолог Третьяков: Трамп понимает важность диалога с РФ как c великой державой

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп считает ошибкой исключение России из G8, поскольку понимает необходимость диалога с великой державой, рассказал NEWS.ru декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. По его словам, логика американского президента ясна, понятна и искренна.

Дональд Трамп говорил, что Россия нам не друг, не разделяет многое из того, что мы считаем правильным, но от нее никуда не денешься. Это великая глобальная держава, с гигантским военным потенциалом, которой вашей Европе и не снился, — напомнил Третьяков.

Он подчеркнул, что Трамп готов вести переговоры с Россией, потому что невозможно игнорировать ее существование, в отличие от европейцев, которые хотят, чтобы Россия исчезла с карты мира. Американский президент надеется достичь результатов в переговорах, «используя силу США и свое искусство заключения сделок на выгодных условиях».

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что исключение России из «Большой восьмерки» — не единственная ошибка Запада, гораздо больше ущерба ему принесла торговая война, объявленная стране. Для исправления ошибок, допущенных Западом, ведущим экономикам мира пришлось создать G20 — уже с участием Москвы.

Дональд Трамп
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G7
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Владислава Павлик
В. Павлик
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