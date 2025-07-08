В МГУ объяснили, зачем Трампу нужен союз с Россией Политолог Третьяков: Трамп понимает важность диалога с РФ как c великой державой

Президент США Дональд Трамп считает ошибкой исключение России из G8, поскольку понимает необходимость диалога с великой державой, рассказал NEWS.ru декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. По его словам, логика американского президента ясна, понятна и искренна.

Дональд Трамп говорил, что Россия нам не друг, не разделяет многое из того, что мы считаем правильным, но от нее никуда не денешься. Это великая глобальная держава, с гигантским военным потенциалом, которой вашей Европе и не снился, — напомнил Третьяков.

Он подчеркнул, что Трамп готов вести переговоры с Россией, потому что невозможно игнорировать ее существование, в отличие от европейцев, которые хотят, чтобы Россия исчезла с карты мира. Американский президент надеется достичь результатов в переговорах, «используя силу США и свое искусство заключения сделок на выгодных условиях».

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что исключение России из «Большой восьмерки» — не единственная ошибка Запада, гораздо больше ущерба ему принесла торговая война, объявленная стране. Для исправления ошибок, допущенных Западом, ведущим экономикам мира пришлось создать G20 — уже с участием Москвы.