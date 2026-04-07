Сиченики готовлю вместо котлет — старинный рецепт, который даст фору даже наггетсам

Как превратить рыбное филе в блюдо, от которого не откажется даже самый привередливый едок? Ответ — золотистые сиченики во фритюре с хрустящей корочкой, скрывающей сочную и ароматную начинку.

Что понадобится

Филе белой рыбы (судак, щука, треска, минтай) — 500 г, батон или белый хлеб — 100 г, репчатый лук — 1 шт. (крупная головка), яйцо — 1 шт., сливочное масло — 2 ст. л., панировочные сухари — 100 г, растительное масло для жарки — 150–200 мл, соль — 1 ч. л. или по вкусу, молотый черный перец — 0,5 ч. л.

Как готовить

С хлеба срезают корки, а мякиш замачивают в холодной кипяченой воде на 5–7 минут, после чего тщательно отжимают. Лук очищают и нарезают крупно для удобства измельчения. Рыбное филе нарезают и рубят ножом, собирая фарш в кучу.

Лук и отжатый хлеб пропускают через мясорубку со средней решеткой или измельчают в блендере, затем соединяют с рубленой рыбой.

В фарш добавляют соль, перец, яйцо и растопленное сливочное масло, тщательно вымешивают массу до однородности. Миску накрывают пищевой пленкой и убирают фарш в холодильник минимум на 1 час.

Фарш делят на 8–10 частей, формуют цилиндры и слегка приплющивают их в котлеты толщиной около 2 см. Каждую заготовку обваливают в панировочных сухарях, слегка прижимая.

В сковороде разогревают растительное масло слоем около 0,5 см на среднем огне. Котлеты жарят по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.