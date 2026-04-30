Ловим вкус сезона: рецепт сочной семги под бархатным соусом из молодого щавеля

Хотите удивить близких ресторанным блюдом, не проводя и часа на кухне? Эта семга — ваш выбор. Минимум усилий, доступные ингредиенты, но на выходе — настоящее произведение кулинарного искусства с глубоким, многослойным вкусом.

Что понадобится

Филе семги (стейки) — 4 шт. (около 600-700 г), щавель свежий — 150 г, лук репчатый — 1 шт. (средняя), сливки 20% — 200 мл, масло сливочное — 50 г, смесь прованских трав — 2 ч. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, масло растительное — 1-2 ст. л.

Как готовлю

Лук мелко нарезаем. В сковороде растапливаем половину сливочного масла, обжариваем лук до мягкости и легкой прозрачности. Добавляем промытый и крупно нарезанный щавель, готовим вместе с луком 2-3 минуты, пока зелень не увянет.

Рыбные стейки промокаем салфеткой, солим, перчим и обильно посыпаем прованскими травами. На отдельной сковороде разогреваем растительное масло с оставшимся сливочным и обжариваем семгу на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до красивой золотистой корочки и готовности.

К щавелю с луком вливаем сливки, доводим до легкого кипения, приправляем солью и перцем по вкусу и прогреваем 2-3 минуты до легкого загустения.

Подаем семгу, полив горячим сливочно-щавелевым соусом. Идеальным гарниром станет рассыпчатый рис или молодой отварной картофель.