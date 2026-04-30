День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 11:59

Ловим вкус сезона: рецепт сочной семги под бархатным соусом из молодого щавеля

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хотите удивить близких ресторанным блюдом, не проводя и часа на кухне? Эта семга — ваш выбор. Минимум усилий, доступные ингредиенты, но на выходе — настоящее произведение кулинарного искусства с глубоким, многослойным вкусом.

Что понадобится

Филе семги (стейки) — 4 шт. (около 600-700 г), щавель свежий — 150 г, лук репчатый — 1 шт. (средняя), сливки 20% — 200 мл, масло сливочное — 50 г, смесь прованских трав — 2 ч. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, масло растительное — 1-2 ст. л.

Как готовлю

Лук мелко нарезаем. В сковороде растапливаем половину сливочного масла, обжариваем лук до мягкости и легкой прозрачности. Добавляем промытый и крупно нарезанный щавель, готовим вместе с луком 2-3 минуты, пока зелень не увянет.

Рыбные стейки промокаем салфеткой, солим, перчим и обильно посыпаем прованскими травами. На отдельной сковороде разогреваем растительное масло с оставшимся сливочным и обжариваем семгу на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до красивой золотистой корочки и готовности.

К щавелю с луком вливаем сливки, доводим до легкого кипения, приправляем солью и перцем по вкусу и прогреваем 2-3 минуты до легкого загустения.

Подаем семгу, полив горячим сливочно-щавелевым соусом. Идеальным гарниром станет рассыпчатый рис или молодой отварной картофель.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо количество россиян, регулярно использующих ИИ
В ЦОДД опровергли информацию о снижении нештрафуемого порога скорости
ВСУ потеряли более тысячи человек всего за одни сутки
Оперштаб раскрыл детали ликвидации последствий аварии в Туапсе
Экс-сенатор Арашукову проиграл в суде спор с колонией из-за продуктов
Россиянам рассказали, как ускорить получение налогового вычета
Летний комендантский час введут в российском городе с 1 мая
Белицкое, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 30 апреля
Минобороны подтвердило освобождение двух населенных пунктов
Огонь бушевал на 14 дачных участках в Хакасии
Перепалка в центре Москвы переросла в разборки с пистолетом и ножом
Россиянам рассказали, к чему приводит бесконечное стремление к саморазвитию
Европейский лидер захотел встретиться с Путиным
Лавров поблагодарил Казахстан за понимание ситуации на Украине
Атака ВСУ на Пермь 30 апреля: что известно, есть ли разрушения и жертвы
«Будет непросто»: экс-футболист «Зенита» оценил предстоящий матч с ЦСКА
В ВСУ пожаловались на бесполезность своих «охотников» за дронами
Неудачный чих обернулся для россиянина переломом гортани
HR-эксперт ответила, как даже любимая работа способна привести к выгоранию
ЕС хочет создать новый военный альянс против России в дополнение к НАТО
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.