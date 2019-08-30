https://static.news.ru/photo/f15d7cc8-ccc2-11e9-90c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/a.isenegger/Global Look Press

Учёные Каролинского института в Швеции установили, что у женщин эпизодическая память развита лучше, чем у мужчин, поэтому их практически невозможно переспорить.

Специалисты пояснили, что женщины гораздо лучше запоминают события из своей жизни, включая время и место, когда они происходили, а также эмоциональное состояние, связанное с ними. Кроме того, женщины превосходят мужчин в запоминании лиц и запахов.

По словам экспертов, преимущество женщин в эпизодической памяти может варьироваться в зависимости от того, что именно необходимо запомнить.

Исследователи добавили, что мужчины, в свою очередь, могут похвастаться лучшей, чем у женщин, пространственной памятью. Например, они лучше запоминают, где именно оставили свой автомобиль, сообщает Daily Mail .

Ранее News.ru писал, что учёные назвали оптимизм ключом к долголетию. По их словам, люди с позитивным настроем имеют гораздо больше шансов прожить дольше 85 лет.