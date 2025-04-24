Схватил нож, ударил в шею: в Ленинградской области ищут убийцу полицейского

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители Кингисеппа Ленинградской области ищут 19-летнего парня, воткнувшего нож в шею полицейского. В городе ввели план «Перехват», по тревоге подняли весь личный состав полиции, социальные сети пестрят фотографиями предполагаемого преступника. Почему 19-летний парень пошел на страшное преступление, что известно о нем и его жертве — в материале NEWS.ru.

Как преступник зарезал полицейского

В среду, 23 апреля 2025 года, 24-летний оперуполномоченный Дмитрий Семеновых обратил внимание на подозрительного прохожего, который шел мимо районного ОМВД, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Молодой человек, как показалось полицейскому, был похож на преступника, находящегося в розыске. Семеновых подошел к нему, чтобы проверить документы, но парень выхватил нож, нанес оперу смертельный удар в шею и скрылся.

По словам Волк, весь личный состав полиции Кингисеппского района был поднят по тревоге для задержания преступника. На место происшествия выехало руководство МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), — заявили в местном управлении СК РФ.

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Как проходит поиск подозреваемого в убийстве полицейского

Поиски подозреваемого Руслана Тимофеева продолжаются вторые сутки. В его доме в деревне Загривье Сланцевского района разыскиваемого не оказалось, теперь сотрудники правоохранительных органов прочесывают соседние районы. В МВД предполагают, что он уехал в поселок Черновское на автобусе, купил продукты в местном магазине и ушел в лес.

19-летнего подозреваемого ищут сотрудники полиции, ФСБ, Росгвардии и погранслужбы. В разыскных мероприятиях задействованы 300 человек и вертолет. Полицейские досматривают транспорт, в районе ввели дополнительные меры безопасности в образовательных учреждениях.

Ранее в сети появилось видео с предполагаемым задержанием Руслана Тимофеева в районе общежития кингисеппского колледжа, но вскоре выяснилось, что это другой человек, не имеющий отношения к преступлению.

Тем временем, глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование дела на особый контроль в центральном аппарате ведомства. Адвокат и правозащитник Александр Карабанов в беседе с NEWS.ru отметил, что за убийство полицейского при исполнении может грозить пожизненное лишение свободы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно о предполагаемом преступнике

По подозрению в убийстве разыскивается 19-летний уроженец города Сланцы Руслан Тимофеев. Его рост — около 180 сантиметров, волосы темные, короткая стрижка. Спустя некоторое время после убийства в местных пабликах в соцсетях появился пост с соболезнованиями семье и близким полицейского, под которым пользователь с ником Руся Руслан написал несколько комментариев. Жители Кингисеппа утверждают, что это и есть подозреваемый.

«Я его не трогал так шо извинете. Сам подошёл и ушел это печально», — написал он (орфография и пунктуация сохранены).

Позже в соцсети распространилась запись разговора одного из жителей Кингисеппа с Русланом. В ответ на вопрос, зачем он убил человека, парень ответил: «Он сам ко мне подошел. У него спросите, зачем. Он меня в участок вел, это все к нему вопросы».

Корреспондент NEWS.ru связался со знакомым предполагаемого убийцы. Он рассказал, что Руслан жил с мамой, отчимом, но в детстве его воспитанием в основном занималась бабушка. Родители сильно выпивали, иногда у них доходило до драк.

«Он учился в интернате в Сланцах. Все время вел себя просто ужасно, с ним было очень тяжело. Говорят, что в последнее время он по городу петарды кидал, шугая всех», — поделился знакомый предполагаемого преступника.

По его словам, Руслан был предоставлен самому себе: он бедокурил, дрался и порой вел себя как настоящее быдло, но иногда он вдруг становился обычным парнем.

«Моя бабушка сегодня встретила в магазине его друга, они поговорили. Друг рассказал, что неделю назад Руслан из армии сбежал. Возможно, там что-то с ним произошло, вот он и вернулся таким. Может, психологические нагрузки?.. А может, и наркота. Говорили, что он употреблял», — заявил знакомый парня.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно об убитом полицейском

Дмитрий Семеновых — профессиональный спортсмен в прошлом, рассказали его знакомые NEWS.ru. По их словам, на службе он зарекомендовал себя с положительной стороны.

«Дима был очень хорошим человеком. Мы долгое время тренировались с ним и жили вместе на сборах. Он всегда улыбался, был честным и справедливым, был готов прийти на помощь, если что-то случалось», — поделился с NEWS.ru друг полицейского Даниил.

По его словам, Семеновых никогда не создавал конфликтов. Напротив, он их старался разрешить. На странице полицейского в социальных сетях — множество спортивных видео. Он подписан, в основном, на множество групп, посвященных спорту и рыбалке. Больше десяти лет Дмитрий профессионально занимался лыжами и биатлоном, неоднократно побеждал на областных турнирах и престижных соревнованиях, сообщает kp.ru со ссылкой на его знакомых.

«Мама Димы очень любила его и воспитывала одна. Потому он и стал учиться на полицейского, чтобы ей помогать. В университете познакомился с будущей женой. Соболезную его родным», — добавил Даниил.

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