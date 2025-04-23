Раскрыта личность предполагаемого убийцы оперативника в Кингисеппе Mash: оперативника в Кингисеппе мог зарезать 19-летний уроженец Сланцев

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что предполагаемым убийцей 24-летнего оперуполномоченного уголовного розыска Дмитрия Семеновых в Кингисеппе является 19-летний Руслан Тимофеев, уроженец Сланцев. По данному факту возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Статья предусматривает пожизненное лишение свободы.

По данным канала, рост предполагаемого убийцы составляет около 180 см. У него темные волосы, короткая стрижка, лицо вытянутое. Убийство произошло у дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе.

До этого представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что неизвестный зарезал Семеновых у дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе. Преступление было совершено в 11:30 по местному времени. По словам представителя ведомства, сотрудник при исполнении служебных обязанностей обратил внимание на прохожего, который был схож с разыскиваемым лицом.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Кингисеппском районе Ленинградской области лихача, злостно нарушавшего ПДД. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, автомобиль марки Hyundai был остановлен полицейскими на трассе «Нарва».