Неизвестный зарезал оперативника угрозыска на улице Представитель МВД Волк: оперативника угрозыска зарезали в Кингисеппе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Неизвестный зарезал 24-летнего оперуполномоченного уголовного розыска Дмитрия Семеновых у дома 22 на проспекте Карла Маркса в Кингисеппе, заявила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. Инцидент произошел в 11:30. По словам Волк, Семеновых при исполнении служебных обязанностей обратил внимание на прохожего, который был схож по приметам с лицом, разыскиваемым за совершение противоправных действий.

При попытке задержания злоумышленник нанес полицейскому смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся. Для его задержания срочно поднят по тревоге весь личный состав полиции Кингисеппского района Ленобласти, — написала представитель ведомства.

Волк отметила, что ориентировка на преступника передана в полицию соседних районов. На место происшествия выехало руководство ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Также она сообщила о принятии всех необходимых мер по розыску и задержанию нападавшего.

Ранее сообщалось, что сотрудники подмосковной Росгвардии задержали 36-летнего уроженца Тульской области, который пырнул ножом полицейского. Как указали в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в городе Серебряные Пруды, а задержали злоумышленника в лесу около деревни Ламоново.