Сотни полицейских и агентов ФСБ ищут убийцу в российском регионе В Ленобласти проходит крупная операция по поиску убийцы 24-летнего полицейского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции, ФСБ, а также Росгвардии и погранслужбы проводят крупную операцию в Сланцевском районе Ленобласти по поиску 19-летнего Руслана Тимофеева, подозреваемого в убийстве полицейского в Кингисеппе, сообщает 47news. По данным издания, в разыскных мероприятиях задействованы порядка 300 правоохранителей и вертолет.

Как сказано в материале, 23 апреля Тимофеев, предположительно, ударил 24-летнего сотрудника полиции Дмитрия Семеновых ножом в шею при проверке документов. После этого подозреваемый, вероятно, скрылся в лесу. Отмечается, что дома в деревне Загривье его не было. Об убитом известно, что он служил в правоохранительных органах порядка двух лет после окончания Санкт-Петербургского университета МВД. У него осталась жена.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Московской области сообщила, что жителя подмосковного Подольска подозревают в убийстве женщины. По версии следствия, он разозлился из-за шума во дворе, который устроила компания, вышел во двор и открыл огонь. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Подозреваемый в убийстве госпитализирован с травмами, которые получил во время потасовки. В больнице его охраняет полиция.

До этого в Камчатском крае во время охоты местный житель застрелил зятя. По версии следствия, 65-летний подозреваемый и погибший отправились на реку Гольцовку в Усть-Большерецком районе, где планировали подстрелить уток. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.