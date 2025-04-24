Житель Подмосковья застрелил женщину на детской площадке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жителя подмосковного Подольска подозревают в убийстве женщины, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. По версии следствия, он разозлился из-за шума во дворе, который устроила компания, вышел во двор и открыл огонь.

К ним подошел местный житель, держа в руках предмет, конструктивно схожий с оружием, после чего сделал им замечание и произвел выстрел вверх. Началась потасовка, во время которой был произведен еще один выстрел, ранивший женщину, — сказано в сообщении.

Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Подозреваемый в убийстве госпитализирован с травмами, которые получил во время потасовки. В больнице его охраняет полиция.

Ранее в Камчатском крае во время охоты местный житель застрелил зятя. По версии следствия, 65-летний подозреваемый и погибший отправились на реку Гольцовку в Усть-Большерецком районе, где планировали подстрелить уток. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Жительница Минусинска Красноярского края до этого, будучи нетрезвой, устроила скандал в местной больнице, после чего открыла стрельбу из пневматического пистолета. 43-летняя женщина вместе с сожителем привезла в больницу их общего знакомого, которому требовалась помощь. Возбуждено уголовное дело.