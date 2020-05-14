Осуждённому за убийство полицейского смягчили приговор

https://static.news.ru/photo/2193a8dc-95c6-11ea-beaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уроженцу Киргизии, осуждённому ранее за убийство сотрудника полиции в московском метро, первый апелляционный суд смягчил приговор на полгода.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря суда Любовь Буданову. По её словам, ранее мужчина был осуждён на 18 лет колонии строго режима.

Судебная коллегия переквалифицировала действия осуждённого со статьи 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) на п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности), — сообщила она.

Теперь мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Убийство произошло 2 сентября 2018 года. Полицейский Андрей Райский остановил 42-летнего Нурлана Муратова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, чтобы проверить его документы. Тогда Муратов выхватил у Райского пистолет и выстрелил ему в голову. Вскоре подозреваемый был задержан.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали мужчину, который угнал машину, избив водителя и ранив ножом прохожего, а затем на этом же автомобиле сбил полицейского.