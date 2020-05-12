Мужчина в Москве сбил сотрудника полиции на украденной машине

https://static.news.ru/photo/386af586-943d-11ea-a231-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали мужчину, который угнал машину, избив водителя и ранив ножом прохожего, а затем на этом же автомобиле сбил полицейского. В отношении преступника возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на грабеж с применением насилия», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Разбой» и «Применение насилия в отношения представителя власти».

Об этом журналистам 12 мая сообщила представитель ГСУСК России по Москве Юлия Иванова. Она заявила, что преступление было совершено накануне на улице Ладожской. Мужчина подошёл к припаркованной машине и несколько раз ударил по голове владельца транспортного средства. Злоумышленник потребовал у пострадавшего все имеющиеся деньги и ключи от автомобиля. Преступнику попытался помешать прохожий, которого тот ударил ножом в ногу. После этого нападавший скрылся.

Позднее, рассказала Иванова, мужчина совершил нападение на водителя другой машины. Он ударил владельца автомобиля ножом в плечо и похитил транспортное средство.

Представители власти попытались пресечь его противоправную деятельность, однако тот совершил наезд на одного из сотрудников полиции. Правоохранителя всё же удалось остановить машину и задержать водителя, — приводит слова Ивановой РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, автомобиль наехална ребёнка в поселении Немчиновка в Одинцово Московской области. В результате ДТП пешеход получил травмы.

Водитель скрылся с места ДТП, рассказали в местном ГУ МВД. В настоящее время силовики ищут нарушителя.