Задержание предполагаемого убийцы оперативника угрозыска попало на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сети появилось видео с задержанием мужчины, похожего по приметам на убийцу 24-летнего оперуполномоченного уголовного розыска Дмитрия Семеновых в Кингисеппе Ленинградской области. На опубликованных Mash кадрах несколько правоохранителей прижали предполагаемого преступника к машине, а он недоумевает, что происходит. По словам очевидцев, молодого человека взяли в районе общежития колледжа на 1-й линии.

Однако после выяснилось, что задержанный молодой человек не имеет отношения к преступлению. Убийство произошло у дома 22 на проспекте Карла Маркса в Кингисеппе.

До этого стало известно, что предполагаемым убийцей оперуполномоченного уголовного розыска является 19-летний уроженец Сланцев Руслан Тимофеев. По факту преступления возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя. Фигуранту грозит пожизненный срок.

Ранее сообщалось, что Семеновых был убит при исполнении служебных обязанностей. В частности, злоумышленник нанес полицейскому смертельный удар ножом в шею при попытке задержания. После этого убийца скрылся. Для его задержания срочно поднят по тревоге весь личный состав полиции Кингисеппского района Ленобласти.