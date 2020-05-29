Штрафы за потерю оружия и патронов предлагают ввести в РФ

https://static.news.ru/photo/a236a0ca-a1d3-11ea-9627-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Утрата оружия и патронов к нему может повлечь за собой административный штраф до 500 тысяч рублей. Об этом говорится в проекте нового КоАП.

Отмечается, что административная ответственность за утерю оружия наступает в случае, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Действия, повлекшие утрату оружия и патронов к нему... влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 10 тысяч рублей, — цитирует РИА Новости проект.

При этом наказание может быть, как с конфискацией оружия или без таковой, так и с лишением права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до трех лет с конфискацией оружия или без таковой

Штрафы должностным лицам могут составить от 20 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей штрафы могут варьироваться от 25 до 100 тысяч рублей. Самый высокий штраф предлагают ввести для юридических лиц — от 30 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. При этом ранее наказания за утерю оружия не было.

Как писал NEWS.ru, в МВД рассказали, что нарушители самоизоляции привлекаются по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ). Статья предусматривает ответственность за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации (ЧС) или угрозе её возникновения.