https://static.news.ru/photo/4948bf7c-bfe6-11e9-97a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину ввести штраф за выгул опасных собак без намордника.

По его словам, принятый в прошлом году закон «О жестоком обращении с животными» включает соответствующий запрет, однако пока за его нарушение не наказывают.

Наличие объективно существующей угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан от нападения потенциально опасной собаки требует установления для владельца потенциально опасной собаки административной ответственности за несоблюдение установленных запретов, — говорится в письме правозащитника.

Он считает, что за выгул опасных питомцев без намордников нужно ввести денежное наказание в размере от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест на 5–10 суток или обязательные работы до 30 часов, передаёт RT .

Как писал News.ru, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об обновлённом перечне потенциально опасных собак. В него включены 12 пород четвероногих и их метисы.

Лидер общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков, комментируя этот список, заявил, что он не решает проблему защиты от них людей.