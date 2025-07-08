Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 08:15

Шпинатная лепешка с сыром и помидором! Красивый завтрак за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шпинатная лепешка с сыром и помидором! Красивый завтрак за 10 минут. Эта ароматная зеленая лепешка с тянущимся сыром и сочными помидорами — идеальный полезный завтрак или быстрый перекус. Нежное шпинатное тесто готовится буквально за минуту, а аппетитная начинка делает блюдо по-настоящему вкусным и сытным.

Ингредиенты на 1 порцию

  • Шпинат — 50 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Овсяные хлопья — 2 ст. л.
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Сыр (чеддер, моцарелла или другой плавящийся) — 30 г
  • Помидор — 2-3 ломтика
  • Соль, перец — по вкусу
  • Масло сливочное или оливковое — для жарки

Приготовление:

  1. В чашу блендера отправляем свежий шпинат, разбиваем яйцо, добавляем овсяные хлопья, сметану и щепотку соли с перцем. Взбиваем все до получения однородной зеленой массы. Разогреваем антипригарную сковороду на среднем огне, смазываем небольшим количеством масла и выливаем тесто, формируя аккуратную круглую лепешку.
  2. Жарим около 2–3 минут до появления золотистого края, затем аккуратно переворачиваем и готовим еще минуту. Сразу же выкладываем на горячую лепешку натертый сыр и ломтики помидора, даем сыру немного расплавиться, после чего складываем лепешку пополам и подаем, пока она теплая и сыр тянется.

Ранее мы делились рецептом вкуснее яичницы и омлета! Готовим французский скрамбл.

сыр
шпинат
помидоры
лепешки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Дагестане возбудили уголовное дело после массового отравления водой
Очевидец раскрыл детали происшествия с самолетом в Казани
«Светлая память»: Орбакайте вышла с известием о смерти близкого друга
В МГУ объяснили, зачем Трампу нужен союз с Россией
Назван размер семейной налоговой выплаты на 2026 год
Политолог предсказал борьбу Израиля и Украины за американское оружие
«Готовиться к худшему»: в Москве жестко отреагировали на планы Запада
В Сети появились кадры драки в парламенте Армении
Российскому музыканту пригрозили снайперами на крыше
Стоматолог назвала причины комы ребенка после наркоза в Подмосковье
У летевшего в Москву российского самолета произошла течь топлива
«Ни рубля не вложили»: в АТА резко ответили Абхазии на критику туристов РФ
Королевская семья Британии: новости, террористы охотятся на Гарри и Меган
«Будут прятаться»: раскрыта судьба ТЦК на Украине после российских атак
«Земля горит под ногами»: в Японии высмеяли мольбы Зеленского к США
Бизнесмен из ХМАО незаконно наловил несколько тонн рыбы
Напавший с ножом на учителя россиянин вернулся домой после лечения
В АТОР раскрыли, сколько россиян пострадали из-за авиационного хаоса
Стали известны итоги встречи и. о. главы Минтранса с думскими фракциями
В петербургской подземке сняли с рельсов неисправный состав
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.