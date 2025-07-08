Шпинатная лепешка с сыром и помидором! Красивый завтрак за 10 минут. Эта ароматная зеленая лепешка с тянущимся сыром и сочными помидорами — идеальный полезный завтрак или быстрый перекус. Нежное шпинатное тесто готовится буквально за минуту, а аппетитная начинка делает блюдо по-настоящему вкусным и сытным.

Ингредиенты на 1 порцию

Шпинат — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Овсяные хлопья — 2 ст. л.

Сметана — 1 ст. л.

Сыр (чеддер, моцарелла или другой плавящийся) — 30 г

Помидор — 2-3 ломтика

Соль, перец — по вкусу

Масло сливочное или оливковое — для жарки

Приготовление:

В чашу блендера отправляем свежий шпинат, разбиваем яйцо, добавляем овсяные хлопья, сметану и щепотку соли с перцем. Взбиваем все до получения однородной зеленой массы. Разогреваем антипригарную сковороду на среднем огне, смазываем небольшим количеством масла и выливаем тесто, формируя аккуратную круглую лепешку. Жарим около 2–3 минут до появления золотистого края, затем аккуратно переворачиваем и готовим еще минуту. Сразу же выкладываем на горячую лепешку натертый сыр и ломтики помидора, даем сыру немного расплавиться, после чего складываем лепешку пополам и подаем, пока она теплая и сыр тянется.

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