Шотландские яйца с мясом — закуска, которая радует вкусом и видом. Готовлю за 30 минут

Яйца по-шотландски — классика кухни местных пабов, которая отлично прижилась и на наших праздничных столах. Это блюдо с историей и характером, способное сделать любую вечеринку или семейный ужин более атмосферными и сытными.

Говяжий фарш (400 г) смешиваю с вустерским соусом (1 ст. л.), горчицей (1 ст. л.), солью (0,5 ч. л.), сушеным чесноком, смесью перцев и паприкой (по 0,5 ч. л. каждого). Массу хорошо вымешиваю. Семь яиц отвариваю всмятку ровно 6 минут, затем сразу опускаю в ледяную воду, чищу и обсушиваю. Очищенные яйца обваливаю в муке. Каждое яйцо полностью облепляю подготовленным фаршем, формируя ровный плотный слой. Затем каждую заготовку панирую по классической схеме: обваливаю в муке (100 г), окунаю во взбитые яйца (2 шт.) и покрываю слоем панировочных сухарей (150 г). Разогреваю в сковороде достаточное количество подсолнечного масла. Обжариваю яйца по-шотландски на среднем огне со всех сторон до глубокой золотистой корочки, примерно 8–10 минут, чтобы фарш хорошо прожарился. Выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Подаю теплыми, разрезав пополам, чтобы показать жидкий желток.

