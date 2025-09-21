«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 07:26

Шоколадный рай: готовим торт «Пикник» — исчезает со стола за минуту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Торт «Пикник» представляет собой изысканный десерт, который повторяет вкус известного шоколадного батончика в формате многослойного торта. Сочетание влажного шоколадного бисквита, хрустящих пластов с воздушным рисом и арахисом, а также нежного крема создает гармоничную композицию. Этот торт станет идеальным выбором для праздничного стола и удивит гостей своим насыщенным вкусом.

Для приготовления потребуется: для бисквита — 2 яйца, 180 г сахара, 105 г растительного масла, 260 мл молока, 60 г какао, 135 г муки, 12 г разрыхлителя; для хрустящего слоя — 150 г сливочного масла, 150 г молочного шоколада, 40 г воздушного риса, 40 г вафельной крошки, 40 г изюма, 100 г арахиса; для крема — 150 г шоколада, 300 мл сливок, 300 г маскарпоне; для глазури — 120 г шоколада, 40 г масла, 40 г арахиса. Бисквит выпекают 25 минут при 180 градусах, хрустящие пласты охлаждают до затвердения, крем взбивают до устойчивости. Секрет идеального торта — в прослойке бисквита кремом и хрустящим слоем, что создает контраст текстур.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
рецепты
торты
шоколад
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
