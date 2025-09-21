Шоколадный рай: готовим торт «Пикник» — исчезает со стола за минуту

Торт «Пикник» представляет собой изысканный десерт, который повторяет вкус известного шоколадного батончика в формате многослойного торта. Сочетание влажного шоколадного бисквита, хрустящих пластов с воздушным рисом и арахисом, а также нежного крема создает гармоничную композицию. Этот торт станет идеальным выбором для праздничного стола и удивит гостей своим насыщенным вкусом.

Для приготовления потребуется: для бисквита — 2 яйца, 180 г сахара, 105 г растительного масла, 260 мл молока, 60 г какао, 135 г муки, 12 г разрыхлителя; для хрустящего слоя — 150 г сливочного масла, 150 г молочного шоколада, 40 г воздушного риса, 40 г вафельной крошки, 40 г изюма, 100 г арахиса; для крема — 150 г шоколада, 300 мл сливок, 300 г маскарпоне; для глазури — 120 г шоколада, 40 г масла, 40 г арахиса. Бисквит выпекают 25 минут при 180 градусах, хрустящие пласты охлаждают до затвердения, крем взбивают до устойчивости. Секрет идеального торта — в прослойке бисквита кремом и хрустящим слоем, что создает контраст текстур.

