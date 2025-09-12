Шоколадные конфеты без сахара: готовим из 3 ингредиентов

Шоколадные конфеты для правильного питания — это полезная альтернатива магазинным сладостям, которая готовится всего из трех натуральных ингредиентов. Они не содержат рафинированного сахара, сохраняя при этом насыщенный шоколадный вкус и нежную текстуру. Эти конфеты станут идеальным десертом для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от сладкого.

100 г фиников без косточек замачивают в теплой воде на 15 минут. 50 г какао-порошка смешивают с 100 г молотого миндаля или ореховой смеси. Финики измельчают в блендере до пастообразного состояния. Соединяют все ингредиенты, тщательно вымешивают до однородной массы. Формируют небольшие шарики, обваливают в какао или кокосовой стружке. Убирают в холодильник на 30 минут для застывания. Хранят в герметичной емкости в холодильнике до 7 дней.

