Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 10:43

Шоколадные конфеты без сахара: готовим из 3 ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шоколадные конфеты для правильного питания — это полезная альтернатива магазинным сладостям, которая готовится всего из трех натуральных ингредиентов. Они не содержат рафинированного сахара, сохраняя при этом насыщенный шоколадный вкус и нежную текстуру. Эти конфеты станут идеальным десертом для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от сладкого.

100 г фиников без косточек замачивают в теплой воде на 15 минут. 50 г какао-порошка смешивают с 100 г молотого миндаля или ореховой смеси. Финики измельчают в блендере до пастообразного состояния. Соединяют все ингредиенты, тщательно вымешивают до однородной массы. Формируют небольшие шарики, обваливают в какао или кокосовой стружке. Убирают в холодильник на 30 минут для застывания. Хранят в герметичной емкости в холодильнике до 7 дней.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

еда
десерты
конфеты
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ситуация в Сумской области утром 12 сентября: котел ВСУ, жесткая мясорубка
Назван главный признак, по которому можно вычислить брачного афериста
Житель Улан-Удэ подстрелил школьницу из окна своей квартиры
Рекордная атака, сотни БПЛА, пожары: как ВСУ атакуют Россию 12 сентября
ВСУ мародерствуют в Красном Лимане перед отступлением
Простая выпечка из ржаной муки: беспроигрышный рецепт
Радиостанция «Судного дня» передала четыре новых послания
Под Самарой авария на дороге унесла жизни четырех человек
Соленые помидоры на зиму: традиции и секреты идеальной засолки
Киев внес известную российскую певицу в свой «расстрельный» список
В базу украинского «Миротворца» попал 14-летний сын офицера
Известный на Украине священник попытался отбиться от ТЦК при помощи топора
Mercedes сделал существенный шаг, чтобы вернуться в Россию
Стали известны подробности новых антироссийских санкций Великобритании
Синоптик рассказал о погоде в выходные в Москве
США грозят визовыми ограничениями за посты об убитом Кирке
В Польше указали на связь между кредитом от ЕС и инцидентом с БПЛА
Раскрыто, сколько россиян доверяют Путину
Россиянин финансировал ВСУ и хотел уехать на Украину, но его задержали
HR-эксперт рассказала, как снизить риск осенних увольнений
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.