Шнуров опроверг поездку в ЛНР

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Шнуров

Певец и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг посещение Луганской Народной Республики. Артист оставил комментарий в Instagram (деятельность в РФ запрещена) под фото, где он якобы стоит в обнимку с актером Георгием Болоневым и бизнесменом Евгением Пригожиным на фоне городского мемориала в ЛНР, указав, что снимок смонтирован с использованием одного из его старых фото. Лидер группы также оскорбил выложившего фото владельца аккаунта.

Пресс-секретарь «Ленинграда» утверждает, что Сергей Шнуров находится сейчас не в ЛНР, а в Турции. Там у коллектива «корпоративное мероприятие», передает «Фонтанка».

Фотошопом может пользоваться даже ребенок в наше время. Как вы помните, группа была в отпуске все последнее время, Сергей был за границей, как всем уже известно, — заявил представитель группа.

5 августа появилась информация, что Шнуров посетил Луганскую Народную Республику в компании бизнесмена Евгения Пригожина и актера Георгия Болонева, о чем сообщила администрация города Стаханов в своем Telegram-канале. Сообщение сопровождается фото, на котором все трое стоят в камуфляже на фоне городского мемориала.