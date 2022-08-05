Солист «Ленинграда» Шнуров посетил ЛНР

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Шнуров

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров (Шнур) посетил Луганскую Народную Республику в компании бизнесмена Евгения Пригожина и актера Георгия Болонева, сообщила администрация города Стаханов в своем Telegram-канале. Сообщение сопровождается фото, на котором все трое стоят в камуфляже на фоне городского мемориала.

Неожиданные гости. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев в городе Ирмино, ЛНР, — говорится в сообщении.

Ранее Шнуров записал видеоклип на песню «Не Зорро», в котором раскритиковал действия журналиста Александра Невзорова (внесен в список СМИ, исполняющих функции иноагента). В частности, исполнитель упрекнул его в отсутствии смелости, поскольку тот ранее покинул Россию.

Пользователи Сети разошлись во мнениях о клипе. Одни посчитали, что это «идеально, просто класс», другие отметили, что «очень печально смотреть, как из свободолюбивого и отвязного Шнур вырос в заказного и зависимого».