«Вышел как из почки камень»: Шнуров пристыдил бежавшего Невзорова Музыкант Шнуров в новом клипе пристыдил покинувшего Россию журналиста Невзорова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Шнуров

Российский музыкант Сергей Шнуров записал видеоклип на песню «Не Зорро», в котором раскритиковал действия журналиста Александра Невзорова (внесен в список СМИ, исполняющих функции иноагента). В частности, исполнитель упрекнул его в отсутствии смелости, поскольку тот ранее покинул Россию.

Паспортов хоть сто имей, всем на это ровно. Но глист втирал мне, что он змей — типа, хладнокровный. Родина, сказал он, звук, главное — идеи’c. Вдруг стал репчатым его лук, а хохлом индеец, — говорится в тексте песни.

Пользователи Сети разошлись во мнениях насчет клипа Шнура. Одни посчитали, что это «идеально, просто класс», другие отметили, что «очень печально смотреть, как из свободолюбивого и отвязного Шнур вырос в заказного и зависимого». Они выразили надежду, что Невзоров в скором времени ответит на претензии музыканта.

Однако! Премьера клипа аккурат в Невзоровскую среду. Будем вечерком смотреть ответочку от Глебыча, — написал один из комментаторов.

В марте Следственный комитет России возбудил в отношении Невзорова уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ по факту распространения фейков о Вооруженных силах РФ. Позднее глава СК Александр Бастрыкин в рамках еще одного уголовного дела поручил проанализировать высказывания журналиста, связанные с российской спецоперацией на Украине. 6 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Невзорова.

22 апреля Минюст России внес Невзорова в реестр СМИ-иноагентов. 28 апреля стало известно, что он вместе с супругой подал заявку на получение гражданства Украины.