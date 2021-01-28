Школьники из Бурятии хотели «продать» одноклассника через Интернет

https://static.news.ru/photo/4addb732-61fe-11eb-94e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Ученики одной из школ Кяхтинского района Бурятии попытались в шутку продать одноклассника, опубликовав соответствующее объявление в Интернете, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в республике Наталья Ганькина.

По её словам, о рекламном объявлении «о продаже несовершеннолетнего с его фотографией» ей сообщил местный житель.

Я обратилась в МВД по Республике Бурятия об установлении лица, разместившего объявление. В кратчайшие сроки сотрудниками полиции установлены подростки из Кяхтинского района, решившие таким образом пошутить над одноклассником, — рассказала она.

Ганькина отметила, что в отношении школьников административное дело не возбуждалось, так как они не достигли возраста привлечения к административной̆ ответственности. Объявление о продаже подростка было удалено.

Она добавила, что это не первый подобный случай. В сентябре 2020 года ученики одной̆ из школ уже опубликовывали аналогичное объявление.

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