Школьникам и студентам объяснили, зачем нужно изучать историю России

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Подлинный патриотизм и истинная гражданственность невозможны, если человек не знает историю своей страны, так как невозможно по-настоящему любить родину, если люди не знакомы с ее прошлым, заявил председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский. По его мнению, школьникам и студентам важно изучать историю России, так как будущее страны формируется под влиянием исторических процессов, передает «Парламентская газета».

История — это мировоззренческая основа. Если мы говорим о подлинном патриотизме, о настоящей гражданственности, то они невозможны без знания истории своей страны. Невозможно по-настоящему любить то, чего не знаешь. Если человек понимает эти процессы, то он лучше видит и свое будущее, и будущее своей страны, поскольку оно формируется именно под влиянием исторических процессов, — уточнил Могилевский.

По его мнению, люди, которые получают высшее образование в России, должны знать, что сделали их предки, чтобы сделать страну такой, какая она есть сейчас. При этом, считает Могилевский, незнание истории государства приводит к формированию нигилистической идеологии у россиян. Историк подчеркнул, что уровень знаний граждан России о прошлом государства сейчас можно назвать недостаточным, несмотря на проделанную работу в сфере образования.

Введен историко-культурный стандарт, который отвечает современным уровням научных знаний об истории. В соответствии с этим стандартом обновлены и школьные учебники истории. Как результат, растет средний балл на ЕГЭ по истории. Положительный тренд очевиден, но впереди еще много работы, — уточнил Могилевский.

Ранее в Кремле заявили, что в вопросе отказа от Болонской системы следует исходить из того, что может быть предложено ей взамен. В настоящее время в России ведётся работа над новым видением системы образования.