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22 июня 2026 в 08:46

Шикарные бутерброды с креветками и пастой том-ям. Брускетты как в ресторане дома за 20 минут

Фото: D-NEWS.ru
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Если любите яркие азиатские вкусы, но хочется подать их необычно, попробуйте этот рецепт. Однажды мне захотелось соединить любимые нотки супа том-ям с простой праздничной закуской, и эксперимент оказался настолько удачным, что теперь такие брускетты регулярно появляются на столе.

Хрустящий багет, нежный творожный сыр с пикантной пастой том-ям, сочные креветки и обжаренные шампиньоны создают очень интересное сочетание.

Для приготовления вам понадобится: багет — 1 шт., творожный сыр — 150 г, паста том-ям — 20 г, креветки очищенные — 200 г, шампиньоны — 150 г, соус унаги — 30 мл, растительное масло — 10 мл.

Багет нарежьте ломтиками толщиной около 1,5 см и подсушите на сухой сковороде или в духовке до легкой золотистой корочки. Шампиньоны нарежьте пластинками и быстро обжарьте на небольшом количестве масла.

Отдельно обжарьте очищенные креветки по 1–2 минуты с каждой стороны, чтобы они остались сочными. В миске смешайте творожный сыр с пастой том-ям до однородности. Количество пасты можно регулировать по своему вкусу, поскольку она обладает довольно яркой остротой и ароматом.

Намажьте получившийся крем на теплые ломтики багета. Сверху выложите шампиньоны и креветки. Перед подачей слегка полейте каждую брускетту соусом унаги.

Личный опыт

Эта закуска появилась случайно, когда захотелось приготовить что-то необычное для гостей. Больше всего понравилось сочетание сливочного сыра и яркой пасты том-ям. Креветки делают вкус еще интереснее, а соус унаги добавляет легкую сладость.

Проверено редакцией
креветки
багет
творожный сыр
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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