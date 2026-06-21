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21 июня 2026 в 07:38

Курица, креветки и щепотка шафрана — эта паэлья ломает шаблоны

Фото: D-NEWS.ru
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Забудь про пафосные рестораны. Домашняя паэлья с курицей и креветками на одной сковороде — это настоящий взрыв вкуса, и я расскажу, как ее сделать без лишней мороки.

Ингредиенты

Рис круглозерный — 400 г, куриная грудка — 400 г, креветки очищенные — 250 г, томаты протертые — 200 г, лук репчатый — 1 шт., перец сладкий красный — 1 шт., горошек зеленый замороженный — 70 г, чеснок — 5 зубчиков, бульон куриный — 1,2 л, масло оливковое — 4 ст. л., паприка копченая — 1,5 ст. л., куркума — 1 ч. л., перец чили — 0,5 ч. л., шафран — щепотка, соль и перец — по вкусу, лимон, петрушка и чили для подачи.

Как готовлю

Сначала промываю рис, пока вода не станет прозрачной, и отправляю его сохнуть. В это время ставлю куриный бульон на слабый огонь и бросаю туда шафран. Курицу режу кусками, посыпаю копченой паприкой, чили и куркумой — даю мясу пропитаться минут 5. Тем временем креветки тоже приправляю теми же специями. В большой сковороде на оливковом масле обжариваю курицу до румяной корочки, вытаскиваю.

Следом отправляю креветки — им хватает пары минут на сильном огне. Теперь на той же сковороде пассерую лук с чесноком до золотистости, добавляю протертые томаты и тушу.

Важно вовремя вернуть курицу и креветки обратно, залить бульоном и высыпать рис. Оставляю все томиться на медленном огне, ни в коем случае не мешаю, и через 20 минут у меня готова та самая паэлья, от которой все теряют голову. Подаю с долькой лимона и щепоткой свежей петрушки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Знаете, я больше никогда не закажу паэлью в ресторане. Меня поразила текстура риса — он получился сочным, но ни грамма размазни, каждое зернышко держит форму. Копченая паприка дала тот самый «испанский» дымок, а креветки остались нежнейшими. Совет: дайте паэлье постоять под полотенцем 5 минут после выключения — так она «дойдет» и станет еще ароматнее.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
курица
креветки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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