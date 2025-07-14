«Шифоновый» медовик с тончайшими коржами — просто и эффектно. Представьте медовый торт, который совсем не приторный, а воздушный и лёгкий, с кремом, как облако. Этот рецепт шифонового медовика — находка для тех, кто хочет быстро и без заморочек получить настоящий праздник вкуса на столе.

Ингредиенты

Мука — 3 стакана

Яйца — 4 шт.

Масло сливочное — 300 г

Сахар — 1 стакан

Сода — 2 ч. л.

Мед — 4 ст. л.

Сметана — 500 г

Сахар — 0,5 стакана

Ванилин — 0,5 упаковки

Приготовление

Растопите на медленном огне масло, мед и сахар, доведите до кипения. Добавьте соду, перемешайте и снимите с огня. Немного остудите, по одному введите яйца, перемешайте, добавьте муку и замесите густое вязкое тесто. Распределите тесто тонким слоем по смазанному маслом пергаменту. Выпекайте 5–10 минут при 180 °С. Разрежьте на коржи. Смешайте сметану с сахаром и ванилином, не взбивая миксером. Промазывайте коржи кремом, один корж измельчите и посыпьте сверху и по бокам торта. Оставьте торт пропитываться в холодильнике на несколько часов.

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