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14 июля 2025 в 07:30

«Шифоновый» медовик с тончайшими коржами — просто и эффектно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Шифоновый» медовик с тончайшими коржами — просто и эффектно. Представьте медовый торт, который совсем не приторный, а воздушный и лёгкий, с кремом, как облако. Этот рецепт шифонового медовика — находка для тех, кто хочет быстро и без заморочек получить настоящий праздник вкуса на столе.

Ингредиенты

  • Мука — 3 стакана
  • Яйца — 4 шт.
  • Масло сливочное — 300 г
  • Сахар — 1 стакан
  • Сода — 2 ч. л.
  • Мед — 4 ст. л.
  • Сметана — 500 г
  • Сахар — 0,5 стакана
  • Ванилин — 0,5 упаковки

Приготовление

  1. Растопите на медленном огне масло, мед и сахар, доведите до кипения. Добавьте соду, перемешайте и снимите с огня. Немного остудите, по одному введите яйца, перемешайте, добавьте муку и замесите густое вязкое тесто. Распределите тесто тонким слоем по смазанному маслом пергаменту. Выпекайте 5–10 минут при 180 °С. Разрежьте на коржи.
  2. Смешайте сметану с сахаром и ванилином, не взбивая миксером. Промазывайте коржи кремом, один корж измельчите и посыпьте сверху и по бокам торта. Оставьте торт пропитываться в холодильнике на несколько часов.

Ранее мы готовили торт на сковороде «Минутка» — простой и быстрый! Крем из сметаны и сгущенки.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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