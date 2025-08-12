Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 14:00

Щи с фасолью, квашеной капустой и говядиной! Густые и наваристые

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Щи с фасолью, квашеной капустой и говядиной! Густые, наваристые и согревающие! Этот суп — настоящая классика домашней кухни, где фасоль, мясо и овощи создают идеальный дуэт вкусов. Он получается таким насыщенным, что ложка стоит! Идеальное блюдо для холодного дня или когда хочется чего-то по-настоящему сытного.

Ингредиенты

  • Мясо (говядина/свинина) — 500 г
  • Фасоль белая — 200 г
  • Капуста квашеная — 200 г
  • Картофель — 800 г
  • Морковь — 150 г
  • Лук репчатый — 150 г
  • Томатная паста — 3 ст.л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Фасоль замачиваем в холодной воде на ночь (или минимум на 4 часа). Мясо режем кубиками, заливаем 3 литрами воды и варим бульон 1 час, снимая пену. Добавляем фасоль и варим ещё 40 минут.
  2. Картошку чистим, режем кубиками и отправляем в кастрюлю вместе с капустой. Пока овощи варятся, делаем зажарку: лук и морковь пассеруем на масле, добавляем томатную пасту и тушим 5 минут.
  3. Выкладываем зажарку в суп, солим, перчим по вкусу и варим до готовности картошки (около 10 минут). Подаём с рубленой зеленью и ложкой сметаны.

Важно: если берёте квашеную капусту, попробуйте суп перед добавлением соли — часто капуста даёт достаточную солёность.

Ранее мы готовили сырный суп с креветками — вкуснятина за 30 минут! Всего 4 ингредиента.

борщ
супы
капуста
говядина
фасоль
Ольга Шмырева
О. Шмырева
